AGUZZATE LA VISTA! - RIUSCITE A TROVARE L'UOVO DI PASQUA NASCOSTO TRA I FIORI? E IL SERPENTE IN MEZZO ALLE TARTARUGHE? O L’UNICA APE CHE SVOLAZZA TRA GLI STELI GIALLI? - QUALCHE ROMPICAPO PER DISTRARVI E RILASSARVI UN PO' DOPO I BAGORDI DI PASQUETTA - IN MEDIA PER RISOLVERLI CI VUOLE UNA TRENTINA DI SECONDI: RIUSCIRETE A BATTERE I RECORD? LE SOLUZIONI

Dagotraduzione dal Daily Mail

Puzzle trova uovo di Pasqua

Per festeggiare la Pasqua, la compagnia Blinds by Post ha lanciato un nuovo rompicampo. Obiettivo: trovare l’uovo di Pasqua che si nasconde in questa scena primaverile. Misura il tempo che impieghi e avvicinati molto al disegno, potrebbe essere più piccolo di quanto credi.

E cerca di non farti distrarre dalla varietà di fiori colorati. Continua a guardarti intorno, non mollare ancora, continua a cercare l'uovo minuscolo!

L'hai già individuato? Se non l'hai visto, rivolgi la tua attenzione all'angolo in basso a sinistra dell'immagine. Vuoi abbandonare? Scorri verso il basso per vedere la risposta cerchiata in rosso.

Se sei riuscito a trovarlo e vuoi provare un altro puzzle, prova a scovare l'ape che si nasconde in questa immagine.

Puzzle trova ape

Il puzzle cerca e trova è opera del fumettista ungherese Gergely Dudas, meglio conosciuto come Dudolf, che si è costruito una reputazione con le sue gloriose creazioni. In questo gioco si vedono animali che giocano in un campo di fiori gialli. Ma da qualche parte tra i fiori c'è una sola ape.

Per provare a mandarti fuori strada, Dudolf ha aggiunto piccoli tocchi dolci pensati per distrarre lo sguardo, come un orso con un acchiappa farfalle. C'è anche un riccio con una mela in testa e una coppia di pinguini che mangiano il gelato.

Ma non lasciare che queste immagini ti impediscano di trovare l'ape. Non riesci a trovarla? Prova a guardare a destra dell'immagine. Se hai bisogno della soluzione, scorri verso il basso.

Puzzle trova la carota

Ne vuoi ancora di più? Eccone un altro, creato dalla società britannica Watches2U, che sfida i giocatori a individuare la carota nascosta dal coniglietto pasquale. Pronto? Vediamo se sei anche veloce.

Il designer ha inserito dozzine di uova di colore diverso nel design vivace, quindi dovrai rimanere concentrato. Cerca di non fissarti sui conigli danzanti che si divertono nel campo, non importa quanto adorabili possano essere.

Se hai deciso di arrenderti, scorri verso il basso per vedere la risposta cerchiata in bianco.

Puzzle trova il pulcino

L’ultimo rompicapo pasquale arriva da Dudolf: trova il pulcino nascosto in un colorato campo primaverile. Il disegno ha un tema pasquale ed è pieno di conigli, uova di Pasqua e graziosi tulipani gialli.

Molti giocatori hanno ammesso di aver avuto bisogno di aiuto per risolvere il puzzle, riesci a risolvero senza suggerimenti?

Se hai bisogno di un indizio, prova a dare un'occhiata più da vicino ai fiori sul lato sinistro dell'illustrazione. Potresti trovare la minuscola testa di un pulcino che spunta da dietro uno stelo.

Puzzle trova ape Soluzione Puzzle trova uovo di Pasqua Soluzione Puzzle trova il pulcino Soluzione Puzzle trova la carota Soluzione