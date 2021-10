22 ott 2021 15:41

AH, MA ALLORA NON SI RUBA SOLO A NAPOLI - FURTO NELLA VILLA A TORINO DELLO JUVENTINO DYBALA, NELLA NOTTE TRA MARTEDÌ 19 E MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE - I MALVIVENTI HANNO APPROFITTATO DELLA TRASFERTA DI CHAMPIONS LEAGUE A SAN PIETROBURGO, IN RUSSIA, PER FARE IRRUZIONE E IMPOSSESSARSI DI UNA COLLEZIONE DI OROLOGI - MOMENTACCIO PER IL GIOCATORE: L'INFORTUNIO, IL RINNOVO DEL CONTRATTO CHE ANCORA NON ARRIVA E ORA I CRIMINALI...