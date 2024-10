AH MO SE DICE COSÌ? - L'AVVOCATO DI MADALINA IOANA FILIP, IN ARTE MADY GIO, LA POPPUTISSIMA MODELLA DI ONLYFANS DENUNCIATA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER UNA PRESUNTA EVASIONE FISCALE DA 1,5 MILIONI DI EURO, PRECISA CHE LA SUA ASSISTITA È "UNA DIGITAL CONTENT CREATOR" - IL LEGALE DELLA 29ENNE ROMENA HA ANCHE DETTO CHE LA CIFRA CONTESTATA NON RIGUARDEREBBE L'AMMONTARE DELLE PRESUNTE IMPOSTE EVASE, MA…

(ANSA) - In relazione alla vicenda della star di Onlyfans, in arte Mady Gio, denunciata dalla Guardia di Finanza per un'evasione fiscale per i proventi derivanti dagli abbonamenti pagati dai followers, il suo legale, l'avvocato Riccardo Lanzo (e non Lanza come scritto in precedenza), rilascia alcune precisazioni, a rettifica di quanto pubblicato.

Il legale precisa che "1,5 milioni di euro non integrano l'ammontare dell'imposta asseritamente evasa bensì l'importo dei ricavi maturati dalla contribuente nell'annualità fiscale 2022"; "la signora Filip svolge la professione di digital content creator e non ha a che fare con il mondo legato al sesso online"; "la signora Filip risulta residente e fiscalmente domiciliata in Svizzera".

