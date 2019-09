1 set 2019 11:24

AHI, TECH! – GOOGLE DOVRÀ PAGARE FINO A 200 MILIONI DI DOLLARI DI MULTA PER AVER VIOLATO LA PRIVACY DEI BAMBINI CON YOUTUBE – IN PRATICA, OGNI VOLTA CHE FATE VEDERE “BABY SHARK” O “VEO VEO” AI VOSTRI FIGLI, GOOGLE RACCOGLIE I DATI E LI RIUTILIZZA PER FARE PUBBLICITÀ MIRATA. CHE NON È UNA GRAN SCOPERTA, MA IN USA SOTTO I 13 ANNI E SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI È ILLEGALE…