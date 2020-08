POSTA! – CARO DAGO, NON COMPRENDO TUTTO LO STUPORE, I FRIZZI E I LAZZI CONTRO MANLIO DI STEFANO PER AVERE SCAMBIATO I LIBANESI PER I LIBICI. IN FONDO È SOLO UN SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI. SE AVESSE SAPUTO CHE GLI ABITANTI DEL LIBANO SONO I LIBANESI UNO SCIENZIATO DEL GENERE LO AVREBBERO NOMINATO SENZA DUBBIO MINISTRO. SE NON PRESIDENTE DEL CONSIGLIO….