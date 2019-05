AHO' CIAVETE SEMPRE DA RIDI’! - CALVIN KLEIN LANCIA LA NUOVA CAMPAGNA CHE STRIZZA L’OCCHIO AL MONDO LGBT IN CUI BELLA HADID SLINGUAZZA L'INFLUENCER VIRTUALE LIL MIQUELA, UNA TIPA CHE SU INSTAGRAM CONTA UN MILIONE E MEZZO DI FOLLOWER. E I GAY S’INCAZZANO: “POTEVANO SCEGLIERE UNA MODELLA IN CARNE E OSSA…” (VIDEO)

Massimo M. Veronese per “il Giornale”

lil miquela e bella hadid 8

Un bacio senza un abbraccio, dice un antico proverbio cinese è come un fiore senza profumo. Pensa addirittura se chi baci non esiste.

Sembrava una genialata tecnologica quella che Calvin Klein si era inventato per la nuova campagna «My Calvins», l' amore a distanza, i baci che attraversano la materia, il reale che limona con il virtuale.

lil miquela

Con la scusa di essere sempre un passo avanti il tempo la moda, regno di solito della provocazione, pensava stavolta di aver attraversato una nuova frontiera, di colpire dritto nell' immaginazione, di essere insomma nel futuro. Invece no.

La modella americana Bella Hadid che bacia l' influencer virtuale Lil Miquela, una tipa che su Instagram conta un milione e mezzo di follower, invece di provocare cinguettii di ammirata eccitazione ha scatenato la furia dei social, di solito abitati dalla parte più isterica dell' umanità).

lil miquela e bella hadid 7

Il motivo? Perchè usare per il bacio lesbo una modella che non c' è quando ci sarebbe la fila di belle fanciulle Lgbt in carne e ossa pronte a sostituirsi allo spettro virtuale? «Ci sono un sacco di modelli LGBT reali che potevano essere stati usati» la petulante lamentela che ha elettrizzato i tweet di mezzo mondo che non hanno per nulla apprezzato, con tutta evidenza, il cosiddetto «queer baiting», cioè usare come esca, per scopi di natura commerciale, quelle che si possono definire tensioni erotiche tra due modelli, uomini o donne che siano, per attirare spettatori, like e clienti.

lil miquela e bella hadid 6

) di Calvin Klein. Fa una certa tenerezza in effetti quello spot, che si muove con una musica tecno di sottofondo e una voce furicampo che spiega come la vita, se non l' amore stesso, apra tutte le porte, persino quelle impossibili, ma non l' orizzonte limitato di natura del politicamente corretto che non trova profondità nemmeno con la kriptonite.

«Sogni che mai avresti pensato potessero esistere» insiste lo spot, di certo mai alla Calvin Klein avrebbero pensato di dover chiedere scusa per lo spot, evidentemente considerato offensivo come le adunate del Ku Klux Klan (o Klein?).

lil miquela 8

Un lungo post su Twitter spiega che si è tentato di «esplorare la sottile linea che divide realtà e immaginazione». Ribadendo, per domarne le permalosità, di sostenere da sempre «i diritti della comunità Lgtbq». Il bacio non si sa, ma di certo la polemica non sta nè in cielo nè in terra.

