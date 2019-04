AIUTIAMOLI, MA A CASA DI QUALCUN ALTRO! – CHER VERSIONE SALVINI SULL'ARRIVO DEGLI IMMIGRATI NELLE “SANCTUARY CITIES”, IDEONA DI TRUMP PER STANARE I BUONISTI: “OK AIUTARE GLI IMMIGRATI IN DIFFICOLTÀ, MA LA MIA CITTÀ, LOS ANGELES, NON RIESCE NEANCHE A PRENDERSI CURA DEI 50MILA POVERI CHE GIA' POPOLANO LE STRADE” – TRUMP JR. GODE: “QUESTI LIBERAL DI HOLLYWOOD DIFENDONO LE POLITICHE FOLLI DELLA SINISTRA E APRONO LE FRONTIERE QUANDO IL PESO RICADE SU DI VOI, MA SE INIZIA A TOCCARE ANCHE LORO…” (VIDEO)

Alessandro Zoppo per "www.ilgiornale.it"

cher hillary clinton

Cher si scopre repubblicana, ha commentato con sarcasmo Donald Trump Jr. Sta facendo molto discutere negli Stati Uniti un tweet della cantante e attrice, che ha usato i social network per criticare aspramente la proposta del governo Trump, che sta pensando di collocare gli immigrati clandestini nelle cosiddette “sanctuary cities”, le “città rifugio”.

Lo scorso venerdì, l’amministrazione Trump ha infatti aperto all’ipotesi di spedire i migranti nelle “città santuario”, ovvero le municipalità (spesso ad amministrazione democratica) che adottando la cosiddetta “sanctuary policy”, non applicano le leggi federali e quindi le norme contro l’immigrazione clandestina.

cher

“I radicali di sinistra – ha scritto Trump su Twitter – hanno sempre i confini aperti e perseguono la politica delle porte aperte, questo dovrebbe piacere!”.

La mossa di Trump è semplice: far convergere i migranti che stanno arrivando da Honduras, Guatemala ed El Salvador verso le città santuario, dove spesso i livelli di criminalità sono già elevati, e mettere pressione alle amministrazioni locali che impediscono una politica anti-immigrazione più forte.

cher hillary clinton 1

Anche se la proposta è in fase di “revisione completa e approfondita”, come ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders a “Fox News Sunday”, c’è già chi comincia a storcere il naso. Anche tra i dem.

Cher, il tweet sui clandestini che scatena Trump Jr

“Comprendo di aiutare gli immigrati in difficoltà – ha scritto Cher su Twitter – ma la mia città, Los Angeles, non riesce neanche a prendersi cura di se stessa. Cosa fare allora per quanto riguarda gli oltre 50.000 cittadini che vivono per strada, persone che vivono sotto la soglia di povertà e affamate? Se il mio Stato non può prendersi cura di se stesso (molti di questi sono veterani di guerra), come può prendersi cura di tanti altri”.

TRUMP DONALD JR JARED KUSHNER

Gli homeless di Los Angeles, secondo i numeri del Department of Housing and Urban Development, sono secondi per numero soltanto a quelli di New York. Le parole di Cher, che sin dall’elezione di The Donald è stata una delle più attive vip anti-Trump, hanno scatenato Donald Trump Jr.

eric e donald trump jr con le mogli lara e vanessa

Condividendo il cinguettio della cantante, il figlio del presidente Usa ha scritto: “Questi liberal di Hollywood hanno la faccia tosta. Difendono le politiche folli della sinistra e aprono le frontiere quando possono far ricadere il peso su di voi, sulle vostre città, le vostre scuole e i vostri ospedali, ma se tutto ciò inizia a toccare anche loro, all’improvviso non sono più così entusiasti dell’afflusso di clandestini. Che ipocrisia”.

eric trump lara ross mechanic tiffany trump donald trump jr vanessa

cher 7 cher 6 cher 5 cher 8 cher 1 cher 10 cher 11 cher 12 cher 3 cher 4 DONALD TRUMP JR.