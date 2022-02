AIUTO, RICICCIA HILARY! - LA SIMPATICA CLINTON DOVREBBE PARLARE ALLA CONVENTION DEMOCRATICA DI NEW YORK LA PROSSIMA SETTIMANA: UN PASSO VERSO LA CANDIDATURA NEL 2024 O SOLO UNA MOSSA PER IL BENE DEL PARTITO, CHE SI AVVICINA ALLE ELEZIONI DI META' MANDATO IN UNA CLIMA DI SCONFITTA? - LA POPOLARITA' DI BIDEN E' AI MINIMI TERMINI, MENTRE LEI "E' AMATA DAI MEMBRI PRINCIPALI DEL PARTITO E LA SUA POPOLARITA' E' SUPERIORE A QUELLA DEL PRESIDENTE..." (SARA' FELICE TRUMP)

Secondo le persone che hanno familiarità con la questione, la prossima settimana l’ex candidata alla presidenza democratica Hillary Clinton dovrebbe parlare alla Convention del Partito Democratico dello Stato di New York.

È probabile che Clinton, che in precedenza rappresentava New York al Senato degli Stati Uniti, salirà sul palco di fronte ai leader del partito all’hotel Sheraton a Times Square, hanno detto queste persone.

Lo notizia arriva mentre Clinton, che è stato anche segretario di Stato durante la prima metà dell’amministrazione del presidente Barack Obama, lavora per mantenere la rilevanza in un partito che potrebbe essere destinato alla sconfitta nelle elezioni di medio termine di quest’anno.

Potrebbe anche alimentare la speculazione su una potenziale nuova candidatura di Clinton per una carica elettiva. Due dei suoi alleati ilmese scorso hanno pubblicato un editoriale sul Wall Street Journal in cui suggerivano che la Clinton potrebbe candidarsi alla presidenza nel 2024 poiché gli indici di approvazione del presidente Joe Biden sono diminuiti drasticamente. Clinton ha detto che non si sarebbe più candidata alla presidenza dopo la sua sconfitta contro Donald Trump nel 2016.

«È amata dai membri principali del Partito Democratico e la sua popolarità è probabilmente superiore a quella del presidente Biden. È positivo per lei perché mantiene la sua rilevanza e il suo aspetto è probabilmente destinato a galvanizzare il partito e il pubblico», ha detto una delle fonti.

Queste persone hanno rifiutato di essere nominate.

Un sondaggio della NBC News di gennaio ha mostrato che il tasso di approvazione di Biden tra gli adulti era del 43% contro il 54% di disapprovazione. Il sondaggio ha mostrato che solo il 15% dei partecipanti ha affermato di approvare fermamente il lavoro svolto da Biden come presidente, mentre un altro 43% ha affermato di disapprovare fortemente. Il sondaggio aveva un margine di errore di circa il 3%.

Jay Jacobs, presidente del Partito Democratico dello Stato di New York, non ha risposto alle e-mail in cerca di commenti. Il suo capo dello staff, Chris Melnyczuk, non ha negato che Clinton avrebbe dovuto parlare all’evento.

«Abbiamo contattato un certo numero di persone per parlare e, sai, stiamo aspettando la conferma da un certo numero di persone. Quindi ci sono alcune cose in lavorazione», ha detto Melnyczuk al telefono alla CNBC giovedì. «Abbiamo contattato un certo numero di persone, non abbiamo intenzione di dire chi abbiamo contattato», ha detto quando gli è stato chiesto se Clinton fosse stato invitato a parlare.

Anche un portavoce di Clinton non ha risposto a una richiesta di commento.

Il sito web del Partito Democratico dello Stato di New York afferma che il gruppo organizzerà un ricevimento di benvenuto mercoledì e la convention stessa si svolgerà giovedì prossimo. Il governatore Kathy Hochul e il tenente governatore Brian Benjamin, entrambi candidati alla rielezione nel 2022, potrebbero essere presenti. Non è chiaro quale sarà il giorno in cui la Clinton parlerà, né l’argomento delle sue osservazioni.

Clinton, 74 anni, ha parlato alla convention del partito dello stato del 2018, quando ha approvato l’allora governatore Andrea Cuomo. Cuomo si è dimesso lo scorso anno dopo che ex membri del suo staff e altri lo hanno accusato di molestie sessuali. Ha negato illeciti e non ha escluso una futura corsa alla carica.

Clinton ha recentemente preso parte a un evento di raccolta fondi virtuale per il rappresentante Tim Ryan, D-Ohio, che è in corsa per il seggio al Senato dell’Ohio, lasciato libero dal repubblicano in pensione Rob Portman. I biglietti per l’evento partivano da 2.900 dollari e sono saliti a poco più di 20.000 dollari.

Un ricco donatore di Wall Street ha detto alla CNBC che la Clinton è stata «grande e perspicace» nelle sue osservazioni durante la raccolta fondi. Al di là delle sue frequenti critiche a Trump, la Clinton non ha evitato di respingere alcuni elementi del suo stesso partito.

In un’intervista di dicembre a “Sunday TODAY”, Clinton sembrava aver preso di mira i democratici progressisti e incoraggiava i leader del partito a iniziare a concentrarsi sui distretti più competitivi.

«Penso che sia il momento di riflettere attentamente su ciò che fa vincere le elezioni, e non solo nei distretti blu profondo dove vinceranno un democratico e un democratico liberale, o il cosiddetto democratico progressista», ha detto. «Capisco perché le persone vogliono discutere per le loro priorità. Questo è ciò per cui credono di essere stati eletti».

