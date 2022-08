26 ago 2022 17:33

ALBA COLPISCE ANCORA! LA VISPA PARIETTI INCONTRA CRISTINA PARODI A FORMENTERA E LE DUE DECIDONO DI IMMORTALARE IL MOMENTO. ALBA NON RESISTE ALLA TENTAZIONE DI USARE I FILTRI PER RINGIOVANIRSI (ORMAI NELLE FOTO SI MODIFICA A TAL PUNTO DA SEMBRARE UNA SEDICENNE), MA LASCIA LA PARODI STRUCCATA E LE RUGHE IN BELLA VISTA. LA SIGNORA GORI HA NOTATO IL TIRO MANCINO DELLA PERFIDA ALBA E DICONO NON L’ABBIA PRESA BENISSIMO…