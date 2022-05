IN ALBANIA I TIFOSI DELLA ROMA HANNO AVUTO A CHE FARE CON GLI STEWARD DALLE MANINE ARZILLE – IN UN VIDEO SI VEDE UN ADDETTO ALLA SICUREZZA ALBANESE CHE SI BUTTA SUL SENO DI UNA TIFOSA ROMANISTA: "MA CHE FA 'STO COJONE?" – ALTRI SUPPORTER DENUNCIANO FURTI DURANTE I CONTROLLI: “MI HANNO MESSO LE MANI DENTRO I PORTAFOGLI, PRESO DI TUTTO. NON È ENTRATO UNO SPILLO DA NOI, I TIFOSI DEL FEYENOORD SONO ENTRATI INVECE CON FUMOGENI E TORCE: COM' È STATO POSSIBILE?" - VIDEO

Andrea Di Carlo per “la Repubblica – Edizione Roma”

A distanza di alcuni giorni dal trionfo giallorosso in Conference League con il Feyenoord, il racconto della trasferta a Tirana dei tifosi romanisti svela episodi e situazioni venute a galla con colpevole ritardo. Non c'è stato infatti solo colore, rumore e la festa finale a tinte giallorosse: scontri, danni a vetture e locali, ma anche qualche spiacevole episodio ai tornelli d'ingresso dell'Arena Kombetare, hanno caratterizzato in maniera negativa i momenti che hanno preceduto il fischio d'inizio.

La polizia albanese non è andata per il sottile nei giorni di difficile convivenza, per le strade di Tirana, tra la tifoseria della Roma e quella del Feyenoord, che in massa hanno raggiunto l'Albania per vivere l'emozione della finalissima. E come testimoniano diversi video, girati dai tifosi presenti, gli addetti alla sicurezza dell'impianto albanese non hanno badato troppo alla forma, nel momento dell'accesso allo stadio dei supporters giallorossi.

Oltre a controllare il tagliando della finale, visualizzabile solo attraverso l'app dedicata dell'Uefa, si sono cimentati in vere e proprie perquisizioni, che si sono rivelate fin troppo " approfondite", per il timore che qualcuno potesse introdurre "armi bianche" nell'impianto. In un video, divenuto virale sui social, si vede infatti uno steward palpeggiare i seni di una tifosa giallorossa, per poi passare con decisione sul resto del corpo, con la reazione basita dei presenti.

Ma nemmeno davanti ad una richiesta di spiegazioni (molti steward non parlavano inglese), la procedura è stata interrotta. Anzi, oltre al ritardo accumulato, con l'ingresso avvenuto per molti tifosi in prossimità dell'inizio della gara, anche diversi oggetti sottratti da zaini e borse: dalle monete ai caricabatterie per smartphone, fino alle spugnette da trucco, il tutto ripetuto a distanza di pochi metri.

Diverse le testimonianze sui social: «Ci hanno perquisito tre volte in due metri, messo le mani dentro i portafogli, preso di tutto. Non è entrato uno spillo da noi, i tifosi del Feyenoord sono entrati invece con fumogeni e torce: com' è stato possibile?». Oppure: «Mi hanno messo le mani nel portafogli, togliendomi le monete albanesi che avevo. Poi nel bar dello stadio, il resto mi è stato consegnato in monete. Ma che senso ha? » . Un ingresso allo stadio all'insegna del nervosismo, per fortuna la notte giallorossa si è rivelata a lieto fine.

