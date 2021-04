6 apr 2021 19:07

ALBERTO GENOVESE E LA PRATICA DEL CHEMSEX, LA DROGA CHE FA VENIRE VOGLIA DI SESSO - PER FAR DURARE L'ECCITAZIONE OLTRE 20 ORE SI USA PREVALENTEMENTE CHETAMINA TAGLIATA CON ALTRE SOSTANZE STUPEFACENTI. ECCO QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI – NON SOLO GENOVESE, I FESTINI A BASE DI CHEMSEX TORNANO ANCHE NEL CASO DELL'OMICIDIO DI LUCA VARANI...