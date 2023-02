28 feb 2023 15:55

PER ALCUNI, I FIGLI SO' PIEZZ 'E CORE, PER ALTRI, SO' PIEZZ 'E POLMONE! - LA STORIA DI ANDUEL, 34ENNE DI ORIGINI ALBANESI RESIDENTE A BERGAMO CHE HA DONATO UN PEZZO DI POLMONE AL FIGLIO DI 5 ANNI - SI TRATTA DEL PRIMO DI QUESTO GENERE IN ITALIA - 11 ORE DI INTERVENTO, 100 PERSONE COINVOLTE E 40 GIORNI DI CONVALESCENZA, I DUE SONO STATI DIMESSI IN OTTIME CONDIZIONI DI SALUTE E NONOSTANTE ANDUEL ABBIA PERSO IL 20% DEL VOLUME POLMONARE POTRÀ CONDURRE COMUNQUE UNA VITA NORMALE...