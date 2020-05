PER ALCUNI IL VIRUS È UN AFFARE – LA SANIFICAZIONE E LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SARÀ IL FATTORE DETERMINANTE PER IL FUTURO E RAPPRESENTA PERTANTO UN BUSINESS DA CENTINAIA DI MILIONI DI EURO, CON FAMIGLIE E IMPRESE ALLE PRESE CON GERMI, POLVERI SOTTILI E PURIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI – IL MADE IN ITALY DEVE COMBATTERE LA CONCORRENZA A BASSO COSTO DEI CINESI: TRA INCENTIVI FISCALI E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA, COME L’OZONIZZAZIONE…

Leonardo Marisol per “Libero quotidiano”

sanificazione uffici 1

La sanificazione degli ambienti rappresenterà uno dei fattori determinanti del futuro. E un sicuro business da centinaia di milioni. La pandemia globale ci ha sbattuto in faccia tutte le fragilità di contaminazione alle quali possiamo andare incontro.Virus, batteri, polveri sottili, fattori inquinanti vari. Ce ne è abbastanza per sbarrarsi in casa e non uscire più Ma neppure basterà chiudersi a doppia mandata, visto che ormai si combatte con "nemici" impalpabili e microscopici.

sanificazione uffici 4

Aziende, attività esercizi pubblici e pure residenze si stanno attrezzando si stanno già attrezzando per garantire un' accoglienza a prova di contaminazione. E non sarà un problema che riguarda solo le attività imprenditoriali e d' ufficio. Forse proprio la prolungata permanenza degli ultimi mesi tra le mura di casa propria ha smosso pure gli italiani a considerare come prioritaria la qualità dell' ambiente dove si vive e dove "proteggere" la propria famiglia.

tecnologie avveniristiche

sanificazione chiesa

L' ultima frontiera tecnologica (e d' avanguardia) per garantire, purificare e sanificare l' aria che respiriamo è rappresentata da piccole macchine che possono contribuire a diminuire il rischio della diffusione di virus e batteri. Macchinari - nelle diverse versioni e capacità di filtraggio - adatti sia all' uso domestico che professionale.

sanificazione chiesa 1

Da installare agevolmente anche in ospedali, uffici, hotel e locali pubblici, è rappresentato da un ventaglio di tecnologie che probabilmente ci aiuteranno già nella cosiddetta "fase 2" e soprattutto dopo, nella futura convivenza.

SANIFICAZIONE OZONO CORONAVIRUS

Le aziende italiane attive nel settore puntano soprattutto sulla qualità delle prestazioni e sull' aspetto di design per combattere la concorrenza dei competitor cinesi. Ma il vero made in Italy - per l' effetto traino di questo momento particolare - potrebbe letteralmente esplodere nei desideri degli italiani. La Olmar1957 di Padova ha messo a punto degli apparecchi domestici e professionali che consentono la sanificazione ad ozono unita alla purificazione con ioni d' argento AG+.

sanificazione 1 olmar1957

L' ozonizzazione dell' aria permette di eliminare batteri e virus. E consente di diminuire la carica batterica e virale in ambienti chiusi. Utilizzando, poi, la tecnologia cosiddetta a Raggi Infrarossi Lontani (Fir), il sistema messo a punto da Olmar permette di riscaldare direttamente i corpi solidi, senza spostamento dell' aria, così da limitare anche il rischio di diffusione o trasmissione del Covid 19.

sanificazione all'istituto privato centro studi pablo neruda di roma 3

ristrutturazioni sostenibili

Gli incentivi pubblici per le ristrutturazioni eco sostenibili (con sconti spalmati in 10 anni fino al 110% della spesa sostenuto), che il governo si appresta a varare, potrebbero fare da volano all' adozione diffusa dei sistemi di ozonizzazione per sanificare e purificare l' aria. Per altro adottando i nuovi sistemi di riscaldamento con pannelli ad infrarossi si abbattono notevolmente le emissioni dannose, consentendo di migliorare non solo la qualità della vita e di risparmiare sui costi di gestione.

CORONAVIRUS FASE DUE SANIFICAZIONE

La possibilità di installare apparecchi domestici - senza grandi lavori di ristrutturazione - offre la facoltà di migliorare immediatamente la qualità e la sanificazione degli ambienti. Dando anche risposta immediata - con i modelli professionali più potenti - alle necessità delle attività aperte al pubblico che dovranno nelle prossime settimane prevedere sistemi di depurazione (io userei bonifica) certificati per la clientela se vogliono ripartire con l' attività.

