ALGA, PURCHÉ VALGA - NON SOLO IN GIAPPONE: ANCHE IN ITALIA CI SONO MOLTISSIMI PIATTI TIPICI A BASE DI ALGHE - A NAPOLI CI SONO LE ZEPPOLE CON LA LATTUGA DI MARE, A CATANIA IL "MAURU'", UN'INSALATA DI ALGHE ROSSE, MENTRE IN SARDEGNA SI MANGIANO LE ORZIADAS, GLI ANEMONI FRITTI - L'ULTIMA FRONTIERA È IL PLANCTON, RESO POPOLARE DALLO CHEF SPAGNOLO ANGEL LEON, CON CUI CI PREPARA...

Estratto dell'articolo di Giacomo A. Dente per "Il Messaggero"

salicornia

Ma chi lo ha detto che un orto vuol dire soltanto pomodori, cipolle, zucchine? Basta allargare la prospettiva e si arriva al mare, con nuove vie di alimentazione sostenibile e al tempo stesso gourmet. Il paniere di un immaginario "orto di mare" è molto ricco: alghe, plancton, salicornia, oloturie, solo per citarne alcune.

[…] Il ruolo svolto dalle alghe per l'ossigeno del pianeta è a dir poco centrale, ma appare non meno significativo vedere con quanta sapienza l'uomo le abbia sapute selezionare a fini alimentari, specie nell'Asia Orientale.

alga nori

Se l'alga nori, quella che viene usata per avvolgere il sushi, è senza dubbio la più conosciuta, non vanno dimenticate la wakame, morbida e dolciastra, protagonista della zuppa di miso, la spirulina blu verde, ottima con frullati, ma anche su un piatto principale, magari unita alla rucola per fare un originalissimo pesto, o ancora la Kombu, indispensabile per il brodo dashi, e la dulse, dal sapore molto intenso, superba sbriciolata su una insalata o su un piatto di mare.

[…] I PIATTI TIPICI

zeppole di lattuga di mare

Walter Regolanti, il genio del crudo di Romolo al Porto ad Anzio, in materia di orto di mare è inesauribile."Innanzitutto dobbiamo sfatare che le alghe siano solo Giappone e dintorni, perché a Napoli, con la lattuga di mare, fanno delle zeppole fritte da paura, nel catanese c'è il mauru', un'insalata di alghe rosse, che si mangiava ai chioschi, mentre in Sardegna gli anemoni di mare fritti, le orziadas, sono una prelibatezza. Oggi la nuova frontiera aperta da Angel Leon, uno spagnolo innamorato del mare, è il plancton", continua Regolanti,

riso al plancton di angel leon

"pochi grammi diluiti in acqua e lo chef ha a disposizione una bomba per potenziare un piatto. Fresche, in estratto, disidratate le verdure di mare conferiscono insomma una sapidità speciale, che è quella del mare. La salicornia fresca la propongo saltata col sesamo, il plancton nei brodi e nei primi è tanta roba. E ancora, con la spirulina facciamo un gomasio, il sale al sesamo per le braci, per non parlare dell'agar agar, un alga per trasformare in gelatina gli alimenti".

