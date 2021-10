5 ott 2021 18:47

ALL'ACCADEMIA SVEDESE NON SI SONO ACCORTI CHE C'È STATO IL COVID – MOLTI HANNO STORTO IL NASO ALLA NOTIZIA DEL PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA DATO A DAVID JULIUS E ARDEM PATAPOUTIAN, PER LA SCOPERTA SU TATTO, SISTEMA NERVOSO E DOLORE. DA UN ANNO E MEZZO LA COMUNITÀ SCIENTIFICA STA LOTTANDO CONTRO LA PANDEMIA, E FORSE SAREBBE STATO UN BEL MESSAGGIO CONCEDERE IL RICONOSCIMENTO ALL'AD DI BIONTECH SAHIN E LA MOGLIE TIIRECI - BASSETTI: "PREMIO FUORI DALLA REALTÀ, E DIRE CHE ALEXANDER FLEMING EBBE IL NOBEL PER LA PENICILLINA GIÀ NEL 1945...”