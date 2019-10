1 ott 2019 18:38

ALL’ORIGINE DEL PIACERE – UN ALTRO MISTERO SULL’ORGASMO FEMMINILE SI AGGIUNGE A QUELLI CHE NON CI FANNO DORMIRE LA NOTTE: IL CLIMAX NELLE DONNE NON SI SAREBBE SVILUPPATO PER CASO E SAREBBE UNO STRATAGEMMA DELL’EVOLUZIONE, NATO E TRAMANDATO DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE PER FAVORIRE L'OVULAZIONE DURANTE IL RAPPORTO SESSUALE EMULANDO COSÌ IL PROCESSO CHE AVVIENE IN MOLTI ANIMALI…