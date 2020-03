2 mar 2020 15:33

DAGLI ALL’UNTORE! - IN COREA DEL SUD IL LEADER DELLA SETTA INCRIMINATO PER LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. E CHIEDE SCUSA IN GINOCCHIO - L’88ENNE LEE MAN HEE E' SOTTO ACCUSA INSIEME AD ALTRI 12 ESPONENTI DELLA CHIESA DI GESÙ SHINCHEONJI: SONO STATI ACCUSATI DI NON AVER FORNITO I NOMI DEI SEGUACI CHE POTREBBERO AVER DIFFUSO IL VIRUS - IL 60% DEGLI OLTRE 4MILA CONTAGIATI È MEMBRO DELLA SETTA...