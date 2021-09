ALLACCIATE LE CINTURE DI SICUREZZA E I PANTALONI! - UNA COPPIA BECCATA A FARE SESSO ORALE SU UN VOLO RYANAIR: NEL VIDEO FATTO DAL PASSEGGERO SEDUTO NELL'ALTRA FILA DEL CORRIDOIO SI VEDE LA DONNA CHINARSI TRA LE GAMBE DELL'UOMO, CHE INTANTO SORSEGGIA DEL VINO E SI GUARDA INTORNO - I DUE HANNO VIOLATO UNA PRECISA NORMA: ECCO QUALE

Da www.ilfattoquotidiano.it

sesso orale su un volo ryanair 9

Passione irrefrenabile o esibizionismo fine a se stesso, decidete voi cosa possa aver spinto questa coppia a fare sesso orale durante il volo che li stava riportando a casa dalle vacanze.

Neanche a dirlo, la scena è stata immortalata dal passeggero che sedeva accanto a loro, nella fila di sedili dall’altro lato del corridoio, e poi pubblicata su Twitter dove è diventata presto virale.

I fatti sono successi il 14 settembre su un volo Ryanair: non si conosco i riferimenti esatti del volo, sui social si parla di un Ibiza-Orio al Serio, ma si presume che la coppia protagonista del fuoriprogramma hot sia italiana dal momento che nel video si sentono in sottofondo i commenti in italiano di chi sta riprendendo.

sesso orale su un volo ryanair 7

Nel filmato, che non mostriamo perché troppo esplicito, si vede una ragazza sdraiata tra le gambe del compagno, che intanto sorseggia del vino e si guarda intorno con aria strafottente: i due si scambiano poi baci ed effusioni a luci rosse, senza il minimo pudore, incuranti di essere osservati.

Nel video non si vede il personale di bordo intervenire quindi non sappiamo se la compagnia aerea abbia preso provvedimenti nei loro confronti, in ogni caso il presidente dello “Sportello dei Diritti”, Giovanni D’Agata, ha sottolineato come, oltre al comportamento assolutamente vietato in pubblico e tanto più a bordo di qualsiasi compagnia aerea, i due abbiano violato un altra norma, l’obbligo di tenere la mascherina ben indossata per tutta la durata del volo.

