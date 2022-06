ALLACCIATE LE SELLE E GLI SPERONI - IN INGHILTERRA È PARTITA LA NUOVA EDIZIONE DELLA “APPLEBY HORSE FAIR”, LA FIERA DI CAVALLI PIÙ IMPORTANTE D’EUROPA – L’EVENTO È NATO NEL 1775 E RIUNISCE LE POPOLAZIONI DI ORIGINE NOMADE DELLA GRAN BRETAGNA, CHE ARRIVANO DA TUTTO IL PAESE A BORDO DELLE CARROZZE DECORATE TIPICHE DELLA COMUNITÀ “GIPSY” - TRA GLI EVENTI, IL LAVAGGIO DEI CAVALLI NEL FIUME, LA VENDITA DI ANIMALI E PRODOTTI DI ARTIGIANATO TRADIZIONALI… - VIDEO

Maria Cristina Magri per www.cavallomagazine.it

appleby horse fair 1

E’ la fiera di cavalli più importante d’Europa per Gipsy e Traveller, le popolazioni di origine nomade stanziate da secoli in Gran Bretagna e sorelle dei nostri zingari Sinti. Parliamo della Appleby New Fair, un appuntamento annuale spontaneo che dal 1775 a ogni inizio di giugno invade la cittadina di Appleby-in-Westmorland in Cumbria, ai confini con la Scozia.

Tanto controverso quanto folkloristico, l’evento quest’anno è caratterizzato da diverse novità. Prima fra tutte, quella di essere stato posticipato di una settimana (comincia oggi e finirà il 12 giugno, più o meno) per non sovrapporsi ai festeggiamenti del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II.

appleby horse fair 7

Gli organizzatori hanno inoltre aumentati i servizi igienici temporanei (previsti 30.000 visitatori in un paese cha ha normalmente 2.500 abitanti), ed è prevista una riunione quotidiana del gruppo coordinamento fiera.

Modificata anche la viabilità locale, in modo che sia più semplice deviarla o interromperla quando necessario. Intensificati inoltre gli appelli agli automobilisti perché si adeguino nella zona della fiera ad un traffico notevolmente più lento del solito: i Gipsy arrivano infatti per la maggior parte con i tipici Vardo, caravan trainate da cavalli riccamente decorate.

appleby horse fair 9

In questa occasione non solo acquistano e vendono i loro meravigliosi cavalli, ma c’è anche un vivacissimo mercato di prodotti di artigianato tradizionali. E ovviamente è anche un momento sociale importante per il popolo di tutti i Travellers.

Ci saranno meno problemi e attriti tra chi porta i propri cavalli ad Appleby-in -Westmorland e la comunità locale? E’ ancora presto per dirlo, speriamo ovviamente di sì: c’è comunque in questa fiera, nonostante tutto, un sapore di ostinata libertà che non può non essere apprezzato.

appleby horse fair 10

Certo, sarebbe bello che ci fossero solo bei momenti da ricordare. Come quando i nomadi portano i loro cavalli a fare il bagno nel fiume Eden dopo averli fatti trottare in lungo e in largo; mentre invece ogni anno si registrano casi di maltrattamento agli animali. Ma dopotutto quella di Appleby è una fiera nuova, lo dice il nome: è cominciata solo nel 1775, diamole il tempo di crescere.

appleby horse fair 8 appleby horse fair 3 appleby horse fair 4 appleby horse fair 6 appleby horse fair 5 appleby horse fair 2