CHI VA PIANO, LA VACANZA SE LA GODE ANCHE SE NON VA LONTANO - SARÀ UN'ESTATE DAL TURISMO SLOW. ARCHIVIATI I VIAGGI LONTANISSIMI, MA ANCHE QUELLI LOW COST O MORDI E FUGGI, CHI DECIDE DI PARTIRE LO FA CON UNO SPIRITO LENTO – NELLE PREFERENZE DEGLI ITALIANI LA SPIAGGIA PERDE 10 PUNTI MENTRE PRENDE SEMPRE PIÙ PIEDE LA MONTAGNA O LA CAMPAGNA – SARÀ UN’ESTATE PER SCOPRIRE I BORGHI D’ITALIA E PER SPERIMENTARE LA FOREST THERAPY…