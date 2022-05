ALLARME ROSSO IN EUROPA PER IL VAIOLO DELLE SCIMMIE - SECONDO IL "FINANCIAL TIMES" OGGI L'AGENZIA EUROPEA PER LE MALATTIE INFETTIVE RACCOMANDERA' AGLI STATI MEMBRI DI PREPARARE UNA STRATEGIA DI VACCINAZIONE PER CONTRASTARE L'AUMENTO DEI CASI - IL REGNO UNITO HA GIA' STABILITO DI VACCINARE I CONTATTI STRETTI DEI POSITIVI, L'EUROPA SI PREPARA A SEGUIRE QUESTA STRATEGIA...

Dagotraduzione dal Financial Times

Vaiolo delle scimmie

L'agenzia dell'UE per le malattie infettive raccomanderà agli Stati membri di preparare strategie per possibili programmi di vaccinazione per contrastare l'aumento dei casi di vaiolo delle scimmie, tra le crescenti prove della trasmissione della malattia nella comunità.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha dichiarato domenica che presenterà la raccomandazione in una valutazione del rischio che sarà pubblicata lunedì (oggi). Qualsiasi campagna di vaccinazione dovrà utilizzare il vaccino contro il vaiolo esistente perché non esiste un vaccino approvato contro il vaiolo delle scimmie. Il vaccino potrebbe essere somministrato ai contatti stretti dei pazienti confermati.

Vaccino contro il vaiolo

È stato dimostrato che l'immunità al vaiolo offre una protezione incrociata contro il vaiolo delle scimmie. Il vaiolo è stato dichiarato eradicato nel 1980, ma le scorte di vaccini sono state mantenute per proteggersi da una possibile recrudescenza.

L'ECDC, con sede a Stoccolma, ha osservato che «non è stata una decisione facile» raccomandare la vaccinazione contro il vaiolo dei contatti stretti con il vaiolo delle scimmie in questa fase e ha affermato che dovrebbe essere intrapresa un'analisi rischio-beneficio per ciascun individuo colpito.

Sintomi del vaiolo delle scimmie

Il vaccino disponibile nell'UE, del produttore farmaceutico danese Bavarian Nordic's Imvanex, non è autorizzato per l'uso contro il vaiolo delle scimmie e non ci sono dati di sicurezza sul suo uso in coloro che sono immunocompromessi o nei bambini piccoli, quelli a più alto rischio di malattia, ha affermato l'ECDC.

L'approccio, noto come profilassi post-esposizione, è raccomandato perché la malattia si sta diffondendo tra individui senza collegamenti noti con un altro caso confermato o con una regione colpita, in quella che è nota come trasmissione comunitaria.

Il vaccino è disponibile anche nel Regno Unito, dove le autorità sanitarie hanno raccomandato una strategia simile.

Scienziati e autorità sanitarie stanno lottando per comprendere meglio l'epidemia, la più grande fino ad oggi al di fuori delle aree in cui è endemica. Fino a sabato, 92 casi confermati in laboratorio erano stati segnalati all'OMS da 12 paesi in cui il virus normalmente non circola.

Evoluzione pustole vaiolo delle scimmie

Israele, Austria e Svizzera hanno dichiarato di aver confermato i loro primi casi domenica.

Il vaiolo delle scimmie è una malattia virale e la maggior parte dei casi finora, anche se non tutti, è stata osservata negli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con uomini. Secondo l'ECDC, la trasmissione tra gli esseri umani avviene principalmente attraverso grandi goccioline respiratorie. Poiché queste goccioline non viaggiano lontano, è necessario un contatto prolungato. Il virus può essere trasmesso anche attraverso altri fluidi corporei. Le autorità sanitarie stanno cercando di escludere la trasmissione di aerosol o l'evoluzione del virus in un ceppo più facilmente trasmissibile.

Vaiolo delle scimmie 3

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato nel fine settimana che le informazioni disponibili suggerivano che la trasmissione stesse «avvenendo tra persone a stretto contatto fisico con casi sintomatici». Tutti i campioni confermati in laboratorio fino ad oggi sono stati confermati come appartenenti alla sottofamiglia dell'Africa occidentale. Finora non sono stati segnalati decessi associati.

I sintomi sono simil-influenzali e comprendono anche un'eruzione cutanea, che spesso inizia sul viso e poi si diffonde ad altre parti del corpo. L'incubazione può durare fino a 21 giorni, complicando gli sforzi di tracciamento dei contatti.

Vaiolo delle scimmie

«La situazione si sta evolvendo e l'OMS prevede che ci saranno più casi di vaiolo delle scimmie identificati man mano che la sorveglianza si espande nei paesi non endemici», ha aggiunto l'ente sanitario con sede a Ginevra.

Le azioni di Bavarian Nordic, il produttore del vaccino contro il vaiolo, sono aumentate di circa il 55% dal 19 maggio, quando il numero di casi europei ha iniziato a crescere. Un funzionario sanitario europeo ha affermato che "migliaia" di dosi di Imvanex erano prontamente disponibili.

La Bavarian Nordic non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento domenica.

Vaiolo delle scimmie 2

Nel frattempo, domenica il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che l'epidemia «è qualcosa di cui tutti dovrebbero preoccuparsi». Parlando dalla Corea del Sud, dove era in visita ufficiale, ha affermato che gli Stati Uniti stavano identificando un vaccino adatto per contrastare il virus.

Ashish Jha, il coordinatore della risposta al coronavirus della Casa Bianca, ha detto domenica alla ABC che gli Stati Uniti avevano identificato un caso in Massachusetts e uno a New York e ne stavano seguendo altri. Ma ha detto che questo era «un virus che capiamo» e che c'erano vaccini e trattamenti per combatterlo.

Da ilmessaggero.it

Il vaiolo delle scimmie potrebbe diventare endemico in Europa. Lo spiega L'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che oggi pubblica una valutazione rapida del rischio sul vaiolo delle scimmie, dopo l'aumento dei casi rilevati nell'area.

Vaiolo delle scimmie 6

«Se si verifica la trasmissione da uomo ad animale e il virus» del vaiolo delle scimmie «si diffonde in una popolazione animale, c'è il rischio che la malattia possa diventare endemica in Europa». L'Ecdc evidenzia l'importanza di evitare che il contagio dall'uomo passi e si diffonda in popolazione animali in Ue e chiede vigilanza su questo fronte: «È necessaria una stretta collaborazione intersettoriale tra le autorità sanitarie pubbliche dei settori umano e veterinario - ammoniscono gli esperti - per gestire gli animali domestici esposti» al virus «e prevenire la trasmissione della malattia alla fauna selvatica».

Vaiolo delle scimmie 5

«Il virus del vaiolo delle scimmie può causare malattie gravi in alcuni gruppi di popolazione, come bambini piccoli, donne in gravidanza e persone immunosoppresse». Lo precisa l' Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in una valutazione rapida del rischio 'monkeypox' pubblicata oggi. Relativamente ai casi che si stanno diffondendo a livello europeo e internazionale, «sono necessarie ulteriori indagini per stimare con precisione il livello di morbilità e mortalità in questo focolaio», puntualizzano gli esperti.

«Le persone infette» con il virus del vaiolo delle scimmie «dovrebbero rimanere isolate fino alla caduta delle croste» che si creano a seguito dell'eruzione cutanea causata dalla malattia, «e in particolare dovrebbero evitare contatti ravvicinati con persone immunosoppresse e animali domestici».

Vaiolo delle scimmie 4

A raccomandarlo è l' cdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che oggi ha diffuso una valutazione rapida del rischio sul vaiolo delle scimmie, dopo l'aumento dei casi osservato in diversi Paesi Ue. Quanto ai contatti stretti dei casi di vaiolo delle scimmie questi «dovrebbero auto-monitorarsi per verificare l'eventuale sviluppo di sintomi per 21 giorni dopo l'ultima esposizione», aggiunge l'Ecdc. L'ente Ue continuerà a «monitorare da vicino gli sviluppi e aggiornerà la valutazione del rischio non appena saranno disponibili nuovi dati e informazioni».