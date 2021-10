ALLORA DILLO CHE TI SEI AFFEZIONATO AL GABBIO - FABRIZIO CORONA EVADE DAI DOMICILIARI - DOPO LA PARTECIPAZIONE A "NON È L'ARENA" A ROMA, L'EX DI BELEN INVECE DI RIENTRARE A MILANO HA DECISO DI FERMARSI A GENOVA DOVE È STATO RICONOSCIUTO E DENUNCIATO A PIEDE LIBERO. ORA IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA POTREBBE DECIDERE DI CHIEDERE NUOVAMENTE IL CARCERE…

Altri guai per Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi non ha ancora imparato la lezione e ha evaso i domiciliari. Tutto è iniziato mercoledì scorso, quando Corona aveva ottenuto il permesso per andare a Roma e partecipare a Non è l'Arena. L'ok è arrivato, ma dopo il programma di Massimo Giletti, l'imprenditore ha deciso di deviare e di fermarsi a Genova. Qui è stato in fretta riconosciuto dai militari durante un controllo stradale da parte dei Baschi Verdi del Gruppo 1.

Corona, - conferma il Corriere della Sera - in compagnia di amici, non ha nascosto la propria identità ed è stato denunciato dalla guardia di Finanza del capoluogo ligure. Il pubblico ministero aveva già chiesto l'arresto a cui si era opposto il giudice. Per questo è scattata solo la denuncia a piede libero. Ma ora, dopo aver violato i domiciliari, il tribunale di Sorveglianza potrebbe decidere di chiedere nuovamente il carcere.

Per l'ex re dei paparazzi non sono stati mesi semplici. A Non è l'Arena Corona ha ammesso che la notizia dell'arresto è stato un dramma: "Cinque infermieri vedono un tale Corona seduto sul cesso che si mangia il suo braccio", ha detto ricordando i giorni in cui è stato prelevato a casa e ricoverato in un ospedale psichiatrico.

