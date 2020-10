ALLORA DITELO CHE CI VOLETE EVIRARE! – "GUCCI" SOGNA DI DEMASCULARCI CON IL PARAVENTO DELLA LOTTA AGLI STEREOTIPI DI GENERE PROPONENDO UN ABITO CORTO DA UOMO - L’IMMAGINARIO GAIO DEGLI STILISTI STA UCCIDENDO LA CREATIVITÀ E IL BUONGUSTO: A CHI DOVREBBE PIACERE UN VESTITO DEL GENERE? NON ALLE DONNE CHE CERCANO UN PO’ DI TESTOSTERONE E NON AGLI UOMINI CHE RIGETTANO UN’ESTETICA CHE NON GLI APPARTIENE…

Giorgio Schimmenti per "www.gay.it"

il vestito corto da uomo di gucci 3

Continua la lotta agli stereotipi di genere da parte di Gucci, che con la collezione maschile autunno/inverno 2020 lancia un abito corto da uomo che ha destato non poco clamore sui social network.

Ormai al centro della scena da qualche anno, le scelte stilistiche di Alessandro Michele, direttore creativo della maison italiana, non lasciano mai indifferenti il pubblico; l’ultima, in ordine cronologico, è il lancio di un abito corto da uomo, caratterizzato da uno stile vintage romantico che ricorda i vestiti delle bambole; in Tartan arancione, dal colletto stondato, con bottoni in madreperla e fiocco di raso candido in vita, proposto in passerella con un look casual e abbinato a jeans e cappello di lana.

il vestito corto da uomo di gucci 2

Una provocazione forte che arriva in un momento delicato, e della quale abbiamo bisogno, che ha raccolto pareri positivi per il messaggio che “riflette l’idea di fluidità di genere libera dagli stereotipi tossici che modellano l’identità del genere maschile”, leggiamo sul sito di Gucci; ma anche le solite critiche, soprattutto online, da parte di chi vede il tutto come una “perdita dei valori tradizionali”.

il vestito corto da uomo di gucci 1 il vestito corto da uomo di gucci