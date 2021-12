9 dic 2021 15:27

E ALLORA I MARÒ? SONO STATI ARCHIVIATI! - LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE PER SALVATORE GIRONE E MASSIMILIANO LATORRE, I DUE FUCILIERI DI MARINA ACCUSATI DELL’OMICIDIO DI DUE PESCATORI IN INDIA NEL 2012 - A OTTOBRE IL TRIBUNALE DELL’AJA AVEVA CHIUSO IL CASO, DOPO CHE L’ITALIA AVEVA ASSICURATO ALL’INDIA CHE IL PROCESSO SAREBBE ANDATO AVANTI NEL NOSTRO PAESE. COSA CHE NON SUCCEDERÀ, PERCHÉ LE PROVE SONO INSUFFICIENTI…