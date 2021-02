31 gen 2021 18:23

ALLORA C’È QUALCHE SVEDESE CHE FA LA QUARANTENA! – LISA ERNOTH, INFERMIERA 41ENNE DI SKOVDE, HA VINTO UNA SETTIMANA IN COMPLETO ISOLAMENTO IN UN FARO SU UNO SCOGLIO DEL MARE DEL NORD, DA DOVE POTRÀ GUARDARE IN ANTEPRIMA TUTTI I 70 FILM IN CONCORSO AL FESTIVAL DI GOREBORG – SARÀ GUARDATA A DISTANZA DA UN ADDETTO ALLA SICUREZZA E NON POTRÀ AVERE CONTATTI CON L’ESTERNO…