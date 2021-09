ALLORA LO VEDETE CHE I VACCINI FUNZIONANO! - DAI DECESSI AI CONTAGI, TUTTI I NUMERI DI QUESTA SETTIMANA SONO IN CALO RISPETTO ALLA SCORSA - SCENDONO I NUOVI CASI (-14,7%), LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE (-8,8%), I RICOVERI CON SINTOMI (-3,3%) - GIU' ANCHE LE MORTI (-6,7%) E LE TERAPIE INTENSIVE (-1,6%)

Dai decessi per Covid ai contagi, la settimana 8-14 settembre, rispetto alla precedente, ha visto tutti i numeri in calo: scendono -14,7% i nuovi casi (33.712 rispetto a 39.511), del -6,7% i decessi (389 rispetto 417), dell'-8,8% le persone in isolamento domiciliare (117.621 rispetto a 128.917), del -3,3% i ricoveri con sintomi (4.165 rispetto a 4.307) e del -1,6% le terapie intensive (554 rispetto a 563).

Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, che sottolinea come in ospedale ci siano «quasi esclusivamente persone non vaccinate».

