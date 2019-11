ALMENO LORO NON SONO IN CRISI – IL PRINCIPE CARLO E LA MOGLIE CAMILLA SPAZZANO VIA LE VOCI DI MARETTA E SE LA SPASSANO IN NUOVA ZELANDA TRA INCONTRI ISTITUZIONALI E TOUR ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI: TRA DANZE MAORI E HONGI, IL TIPICO SALUTO CON LO SFREGAMENTO DEL NASO, IL PRINCIPE DI GALLES HA SFOGGIATO IL KOROWAI, IL MANTELLO ORIGINARIAMENTE DONATO ALLA REGINA VITTORIA DA UN CAPO MAORI NEL 1863… - VIDEO

Da "tg24.sky.it"

carlo in nuova zelanda 9

Il principe Carlo e la moglie Camilla proseguono il loro tour in Nuova Zelanda, tra incontri istituzionali, come quello con il primo ministro neozelandese Jacinda Arden, e tradizioni: dalle danze maori all'hongi, il tipico saluto neozelandese con lo sfregamento del naso

carlo e camilla in nuova zelanda 4

Da quattro giorni sull'Isola, il principe e la duchessa di Cornovaglia hanno incontrato anche diversi cittadini e una visita speciale è stata dedicata ai Vigili del fuoco

carlo in nuova zelanda 11

La Nuova Zelanda è un Paese di cui la Regina Elisabetta continua a restare il capo di Stato costituzionale

carlo e camilla in nuova zelanda 2

Tra i diversi incontri che la famiglia reale ha avuto in questi giorni c'è stato anche quello con il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern

Arden avrebbe discusso con Carlo del suo interesse per l'ambiente e in particolare del piano per piantare un miliardo di alberi

Oltre alle visite politiche, però, Carlo e Camilla si sono immersi anche nelle tradizioni locali, alla scoperta della storia del Paese

carlo in nuova zelanda 12 carlo e camilla in nuova zelanda 1 9 carlo in nuova zelanda 2 la visita di carlo in nuova zelanda 5 la visita di carlo in nuova zelanda 3 la visita di carlo in nuova zelanda 2 la visita di carlo in nuova zelanda 1 la visita di carlo in nuova zelanda 4 carlo in nuova zelanda 8 carlo in nuova zelanda 3 camilla in nuova zelanda carlo in nuova zelanda 7 carlo in nuova zelanda 6 carlo in nuova zelanda 5 carlo e camilla in nuova zelanda 1 1 carlo in nuova zelanda 4 carlo e camilla in nuova zelanda 1 10 carlo e camilla in nuova zelanda 1 11 carlo e camilla in nuova zelanda 1 12 carlo e camilla in nuova zelanda 1 13 carlo e camilla in nuova zelanda 1 2 carlo e camilla in nuova zelanda 1 3 carlo e camilla in nuova zelanda 1 4 carlo e camilla in nuova zelanda 1 5 carlo e camilla in nuova zelanda 1 6 carlo e camilla in nuova zelanda 1 7 carlo e camilla in nuova zelanda 1 8 carlo e camilla in nuova zelanda 3 carlo e camilla in nuova zelanda 1 carlo e camilla in nuova zelanda 1 carlo in nuova zelanda 13 carlo e camilla in nuova zelanda 5 carlo in nuova zelanda 1 carlo in nuova zelanda 10 carlo e camilla in nuova zelanda 6