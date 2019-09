ALT, E' PARTITO L'EMBOLO: “PREFERISCO ESSERE LECCATA DA UN CANE CHE DA UN UOMO” - DANIELA MARTANI ALLA ZANZARA CONFERMA LA NOTIZIA PUBBLICATA DA DAGOSPIA: LE DONNE PREFERISCONO UN AMICO A 4 ZAMPE SOTTO LE COPERTE! “DORMO CON UN CANE E NON ANDREI MAI A LETTO CON UN CARNIVORO. DUE MESI FA HO FATTO SESSO CON UN VEGETARIANO. LE PERSONE FANNO LE ZOZZERIE, DAVANTI, DIETRO, SOPRA E SOTTO E POI SI SCHIFANO CON UN CANE. IL MIO MI LECCA IN FACCIA, SULLA GUANCIA E…”

Da “la Zanzara - Radio24”

“Io dormo con un cane nel letto. Alberto Gottardo darebbe un calcio ad un cane che viene a leccarlo perché ha la fobia. Ma non gli fanno schifo le porcherie più zozze che fa con sua moglie?”. Così Daniela Martani, showgirl vegana, ex hostess Alitalia, a La Zanzara su Radio 24. Scusa Daniela, dice Giuseppe Cruciani, cosa c’entrano le porcherie animali con quelle di una donna?: “Perché io sento spesso questa cosa, purtroppo, di persone che sono schifate se il cane le lecca. Io sento di coppie che fanno veramente delle zozzerie, davanti, dietro, sopra e sotto”.

Ma il sesso delle persone non è la stessa cosa di un cane che lecca: “Ma stiamo scherzando? E’ peggio. L’animale è molto più pulito degli esseri umani. A me il cane non fa per niente schifo se mi lecca”. Dunque preferisci farti leccare dal tuo cane rispetto al tuo partner?: “Ma che c’entra? Sono due cose diverse. Il cane mi lecca in faccia, sulla guancia, non è che mi lecca lì”.

Potresti fare sesso con un carnivoro?: “Io faccio l’amore, non scopo. Sono due cose diverse. L’ultima volta che mi è successo, l’ho fatto con una persona vegetariana che comunque ha la mia stessa visione del mondo. Se posso evito il carnivoro. Io con uno tipo che guarda i cinghiali e sogna di mangiarseli, non ci andrei mai, manco pagata. Meglio il cane di un carnivoro”.

Quand’è stata l’ultima volta che hai fatto sesso con qualcuno?: “Un paio di mesi fa”. Dunque hai rotto il digiuno? : “Sì, ma era vegetariano. Sinceramente adesso andare con uno che mangia carne da mattina alla sera, non mi verrebbe nessuna voglia. Ma non ci andrei nemmeno a cena, questo è il punto”.

Ti danno fastidio i barbecue, le grigliate di carne?: “Io sto tranquillamente seduta sul balcone e devo sentire la tua puzza schifosa di carne bruciacchiata? La differenza è che io non do fastidio a nessuno se mi porto il cane a letto. Invece il barbecue dà molto fastidio. Fra l’altro mi è capitato d’estate di andare al parco e c’erano tutti questi che facevano il barbecue. Son dovuta andare via. Non soltanto impuzzoliscono con questo odore nauseabondo di carne morta, ma il fumo è veramente fastidiosissimo. Ma perché devono vietare il fumo nei luoghi pubblici e non il barbecue?”

