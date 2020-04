ALT! - DA DOMANI IN LOMBARDIA SI DOVRÀ ANDARE IN GIRO INDOSSANDO LA MASCHERINA O COMUNQUE CON UNA PROTEZIONE SU NASO E BOCCA: È QUANTO PREVEDE LA NUOVA ORDINANZA DEL GOVERNATORE ATTILIO FONTANA…

conferenza stampa inaugurazione ospedale fiera milano 3

(ANSA) - In Lombardia si dovrà andare in giro indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca: è quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana che entrerà in vigore domani.