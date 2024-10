7 ott 2024 09:30

ALT: LE GOBBE DEI CAMMELLI NON CONTENGONO ACQUA – È SOLO UNA LEGGENDA POPOLARE: IN REALTÀ ALL’INTERNO CI SONO MASSE DI GRASSO. CHE HANNO LO SCOPO DI ASSICURARE L’ALIMENTAZIONE PER LUNGHI PERIODI. LE PROTUBERANZE INFATTI CONTENGONO SOSTANZE CHE PROVVEDONO AL NUTRIMENTO DEGLI ANIMALI FINO A TRE SETTIMANE – ALL’IDRATAZIONE CI PENSANO RENI E INTESTINO, CHE RIESCONO A TRATTENERE I FLUIDI – CAMMELLI E DROMEDARI POSSONO SOPPORTARE LA MANCANZA DI CIBO E ACQUA PER…