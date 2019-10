22 ott 2019 20:12

ALT! MAFIA CAPITALE NON ERA MAFIA – LA CASSAZIONE ESCLUDE L'AGGRAVANTE MAFIOSA PER SALVATORE BUZZI E MASSIMO CARMINATI, CHE IN APPELLO ERANO STATI CONDANNATI RISPETTIVAMENTE A 18 ANNI E 4 MESI E A 14 ANNI E MEZZO – SECONDO LA SUPREMA CORTE IL SISTEMA MESSO IN PIEDI DALL'IMPRENDITORE DELLE COOPERATIVE E DALL'EX NAR "NON FU MAFIA"