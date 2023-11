ALT: NON TUTTE LE DONNE SONO CONTRO IL "PATRIARCATO" – ALYSSA DRUMMOND, UN’AMERICANA DI 28 ANNI, HA LASCIATO IL SUO LAVORO NELL’ESERCITO PER LAVORARE COME CASALINGA, “ASSUNTA” DAL MARITO, TOM, DI 23 ANNI PIÙ VECCHIO DI LEI – LEI È FELICE: “È IL MIGLIOR LAVORO DI SEMPRE. MI OCCUPO DELLA CUCINA, DELLE PULIZIE, FACCIO IL BUCATO. MA GUADAGNO PIÙ ORA CHE PRIMA”. STRANO, VISTO CHE IL COMPAGNO LE ALLUNGA, A SETTIMANA, SOLTANTO…

Estratto dell’articolo di Marta Goggi per www.leggo.it

Alyssa Drummond, 28 anni, ha lasciato il lavoro nell'esercito per lavorare come casalinga “assunta” da suo marito Tom, 51 anni, affermando che è il «miglior lavoro di sempre».

[…] «Mio marito mi assume per prendermi cura della casa e incoraggio altre donne a perseguire la stessa dinamica per il loro futuro successo finanziario. Mi occupo della maggior parte della cucina e delle pulizie, faccio anche la maggior parte del bucato. Lui lavora a lungo, a volte per 10 ore al giorno, quindi mi occupo solo della casa mentre lui non c'è e mi paga 100 euro a settimana», ha detto alla serie YouTube di Truly Love Don't Judge . La donna ha poi aggiunto: «Guadagno di più ora da sposata rispetto a quando ero nell'esercito ed è il miglior lavoro che abbia mai avuto.

[…] Gli utenti non hanno mancato di criticare e commentare l'intervista su YouTube, uno ha scritto: «Solo 100 dollari? Onestamente questa dinamica esiste in molte relazioni e se la trasmetti almeno vieni pagato una bella somma... mia madre non ha mai avuto un lavoro e mio padre le dà 1.000 dollari».

Ma Alyssa Drummond rimane convinta della sua scelta: «L'alternativa è andare a un vero lavoro con un vero capo, […] un uomo a cui non importa di te, […] ti licenzierebbe domani. Mio marito non mi licenzierà domani. Penso che sia molto più romantico di così, ma se dobbiamo chiamarlo lavoro non è il peggior lavoro che ci sia».

