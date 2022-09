ALT! I POLIZIOTTI CHE HANNO PERQUISITO HASIB OMEROVICH, IL ROM PRECIPITATO DALLA FINESTRA A ROMA A FINE LUGLIO, NON AVEVANO RICEVUTO ALCUN MANDATO. GLI AGENTI ERANO PRIVI DEL PROVVEDIMENTO FIRMATO DAI MAGISTRATI E OMEROVICH NON RISULTA INDAGATO – L’UOMO, SORDOMUTO, È ANCORA RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI, MENTRE LA PROCURA HA GIÀ ASCOLTATO I VICINI DI CASA…

Ilaria Sacchettoni per www.corriere.it

conferenza stampa per Hasib Omerovic

Per la perquisizione di Hasib Omerovich, il rom precipitato dalla finestra di una abitazione a Primavalle a fine luglio, gli agenti non avevano ricevuto alcun mandato di perquisizione della Procura.

Gli uomini della polizia intervenuti dopo una chiamata al suo domicilio erano privi del provvedimento firmato dai magistrati che avrebbe dovuto aprire le porte della casa dove il giovane viveva con una sorella, anche lei disabile.

Hasib Omerovicjpg

Omerovich, ancora ricoverato in condizioni gravi in ospedale, non risulta infatti indagato per vicende penali. Nel frattempo, i magistrati Michele Prestipino e Stefano Luciani, che procedono per concorso in tentato omicidio, hanno ascoltato già i vicini di casa dell’uomo sordomuto per appurare i dettagli.

i familiari di Hasib Omerovic

La Procura si sta muovendo con rapidità, e a breve saranno ascoltati i quattro agenti intervenuti. Nel frattempo il rappresentante dei Radicali Riccardo Magi ha presentato una interrogazione al ministero dell’Interno per conoscere la procedura applicata dai poliziotti in questo caso.

Hasib Omerovich DENUNCIA RICCARDO MAGI Hasib Omerovich DISABILE ROM IN COMA Hasib Omerovich