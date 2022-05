ALT! C’È ANCHE ALBERTO GENOVESE TRA GLI INDAGATI NELL’INCHIESTA MILANESE CONTRO IL NARCOTRAFFICO E IL RICICLAGGIO IN OPERE D’ARTE - L’IMPRENDITORE DEL WEB, ARRESTATO NEL 2020 E A PROCESSO PER VIOLENZE SESSUALI CON USO DI DROGHE, AVREBBE ACQUISTATO 100 GRAMMI DI “KETAMINA O COCAINA” DA 2 INDAGATI. LA DROGA, “DESTINATA ALLA VENDITA O CESSIONE”, GLI È STATA CONSEGNATA A “TERRAZZA SENTIMENTO”

alberto genovese

(ANSA) - C'è anche l'imprenditore del web Alberto Genovese, già a processo per violenze sessuali con uso di droghe su due modelle e arrestato nel 2020, tra gli indagati nell'inchiesta della Squadra mobile e della Dda di Milano contro il narcotraffico e il riciclaggio in opere d'arte.

L'ex fondatore di start up, come si legge nell'ordinanza che ha portato a 31 arresti, avrebbe acquistato nel novembre 2019 da 2 indagati 100 grammi "di sostanza stupefacente del tipo Ketamina o cocaina" da "ritenersi destinata alla successiva vendita o cessione". Droga che gli sarebbe stata assegnata in piazza Beltrade dove c'era la sua 'Terrazza Sentimento'.

alberto genovese alberto genovese alberto genovese in comunita' 11