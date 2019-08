ALT! C’È UN’ALTRA LAPO-LOVER - È GIÀ FINITA CON LA MODELLA RUSSA TANYA FROLOVA, ORA LAPONE SI ACCOMPAGNA A LAILA E ANCHE LEI FA L’INDOSSATRICE - “OGGI” LI HA BECCATI IN VACANZA A SANKT MORITZ, TRA GIRO IN FERRARI, OCCHIATINE E ABBRACCI - IL TUTTO A POCHI MESI DAL CASO DEL PRESUNTO AMANTE CHE LO HA DENUNCIATO...

lapo elkann e laila a sankt moritz

L’EX AMANTE DI LAPO, TRAVIS LONDON, VUOLE 10 MILIONI DI DOLLARI PER UN'ORGIA A MILANO

SU «OGGI» LA NUOVA FIAMMA DI LAPO ELKANN: FA LA MODELLA E VIVE A LONDRA

Anticipazione stampa da “Oggi”

lapo elkann 5

Il settimanale OGGI in edicola da domani rivela che Lapo Elkann ha una nuova fiamma, che si chiama Laila e fa la modella. Il settimanale mostra per la prima volta le foto della ragazza, che vive a Londra, in vari momenti di una breve vacanza a Sankt Moritz con il rampollo di casa Agnelli: mentre lei e Lapo fanno un giro in Ferrari, pranzano scambiandosi occhiate complici e mentre passeggiano abbracciati.

