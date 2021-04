ALT! GLI STATI UNITI CHIEDONO LA SOSPENSIONE DEL VACCINO DI JOHNSON & JOHNSON DOPO ALCUNI CASI DI TROMBOSI - LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION HA DECISO DI SOSPENDERNE L’USO NEI SITI FEDERALI E SOLLECITERANNO GLI STATI A FARE LO STESSO – COINCIDENZA: PROPRIO OGGI ARRIVERANNO IN ITALIA LE PRIME 184MILA DOSI DEL VACCINO “JANSSEN”

VACCINO JOHNSON&JOHNSON

Nyt, Usa chiedono sospensione del vaccino Johnson&Johnson

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino Johnson&Johnson dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza.

JOHNSON&JOHNSON

La sospensione è legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione.

Vaccini: oggi a Pratica di Mare 184 mila dosi Johnson&Johnson+

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Sono 184mila le dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson che arriveranno nel pomeriggio all'hub della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia". Così il Commissariato all'emergenza. "Nella tarda serata di ieri sono state consegnate circa 175mila dosi di vaccino Vaxzevria (AstraZeneca, ndr).

JOHNSON&JOHNSON

I due arrivi sono parte dei 4,2 mln di dosi che giungeranno in Italia nel periodo 15-22 aprile, che assieme a quelle nelle disponibilità delle Regioni, contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna".