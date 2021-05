ALTA TENSIONE DAVANTI A PALAZZO CHIGI DURANTE LA PROTESTA DEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI: UNA SESSANTINA DI MANIFESTANTI SI SONO SCONTRATI CON LE FORZE DELL’ORDINE A PIAZZA COLONNA - UN CARABINIERE È STATO FERITO E UN ALTRO CONTUSO - VIDEO

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

cariche davanti a palazzo chigi sit in protesta trasporto merci

Tensione con scontri e cariche della polizia e dei carabinieri davanti a Palazzo Chigi. Una sessantina di manifestanti arrivati anche da fuori Roma, impegnati in una protesta dei sindacati di base del settore del trasporto merci Fedex e Tnt si sono spostati dal sit in autorizzato a Montecitorio verso piazza Colonna non avendo ottenuto un incontro con rappresentanti del governo: immediata la reazione alle transenne da parte del cordone delle forze dell’ordine.

cariche davanti a palazzo chigi sit in protesta trasporto merci 6

La situazione è improvvisamente degenerata dopo che durante il presidio non c’erano stati problemi di ordine pubblico. Un carabiniere è stato ferito e un altro contuso, tra i manifestanti, sette sono stati identificati e rilasciati, ma sono in corso indagini della Digos e dell’Arma per accertare le responsabilità dell’aggressione ai militari a piazza Colonna. Il gruppo è stato scortato a Montecitorio per concludere il sit-in senza altre proteste.

