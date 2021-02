GLI ALTARINI DI CASAPOUND – NELLA PALAZZINA DI MACCARESE OCCUPATA DAI “FASCISTI DEL TERZO MILLENNIO” C’ERA DI TUTTO: STAMPA NEONAZISTA INNEGGIANTE ALLE SS, UN TABERNACOLO CHE SERVIVA PER OMAGGIARE I CRIMINALI DI GUERRA COME PRIEBKE CON DELLE MESSE – L’ASSOCIAZIONE CHE FA DA BASE AL MOVIMENTO NELLA ZONA SI CHIAMA “FONS PERENNIS”, LA SUA ATTIVITÀ RUOTA INTORNO ALLA RUNOLOGIA ESOTERICA E ALLA MISTICA DEL CULTO SOLARE…

Paolo Berizzi per “la Repubblica”

altarino a priebke nella sede di casapound a maccarese

Più che tartarughe, lupi. Uomini lupo, in tedesco werwolf . E chissà magari i fascisti del terzo millennio, quando alla fine delle riunioni veneravano i loro "santi" - dei criminali nazisti - , si sentivano come una specie di Werewolf : il reparto delle SS nato nel 1944 (su iniziativa di Hans-Adolf Prutzmann) alle dipendenze di Heinrich Himmler. I nomi del numero due della Germania nazista e di Eric Priebke, il boia delle Fosse ardeatine, erano scritti lì, nell' altarino accanto a pane, vino, ceri, incensi e materiale di propaganda fascista e nazista.

L' ultimo velo su CasaPound cade a Maccarese, quattromila anime sul litorale laziale. Quando l' altro giorno i poliziotti sono entrati nella sede dell' associazione Fons Perennis - collegata a CasaPound e, di fatto, la base del movimento in zona - la scena ha lasciato spazio a pochi dubbi: accanto a un busto di Benito Mussolini e a stampa neonazista inneggiante agli squadroni della morte di Hitler, c' era un tabernacolo, utilizzato - ritengono gli investigatori - per delle messe in omaggio ai criminali di guerra nazisti.

casapound

Quel Priebke morto («mai pentito ») l' 11 ottobre 2013 all' età di cento anni a Roma e sepolto in gran segreto dallo Stato nel cimitero all' interno di un carcere. E Heinrich Himm-ler, il vice del Führer, nonché organizzatore della Soluzione finale all' origine dell' Olocausto.

Al momento del blitz degli agenti nello stabile di Maccarese, di proprietà dell' Asl e sgomberato sulla base di un decreto di sequestro del gip di Civitavecchia, c' era solo il guardiano: ma è il materiale rinvenuto dagli agenti che interessa.

Scopre, fuor di metafora, gli altarini di Casa-Pound. La sede di Fons Perennis - stando a quanto riportato dalla polizia - veniva utilizzata per incontri dai «leader nazionali» dell' ex partito (oggi di nuovo movimento). Ai vertici di CasaPound Italia ci sono il fondatore e presidente Gianluca Iannone, i due vice Andrea Antonini e Marco Clemente e il portavoce ed ex segretario politico Simone Di Stefano (Iannone e Di Stefano sono pregiudicati).

FONS PERENNIS

A processo a Bari per tentata ricostituzione del partito fascista e violenze, le tartarughe frecciate dal 2003 occupano abusivamente a Roma la loro sede principale, in via Napoleone III, quartiere Esquilino, centro storico. Un edificio pubblico di 60 vani, composto da almeno una ventina di appartamenti. Una costante, quella delle occupazioni abitative. E occupata era anche la sede di Fons Perennis a Maccarese.

Chi sono, quelli di Fons Perennis? Il simbolo è formato da due rune incrociate. "Lo scopo dell' associazione è promuovere la ricerca culturale tradizionale e l' incontro tra le persone al fine della crescita degli individui", si legge sul sito dove compaiono immagini di bandiere e di iniziative di CasaPound.

blitz della polizia nella sede di casapound

"In una società come quella contemporanea, proponiamo un approfondimento al fine della conoscenza di noi stessi". Insomma, "un percorso di conoscenza" interiore. Che passava anche dall' ammirazione e dalla devozione per i boia nazisti.

L' attività di Fons Perennis ruota intorno alla runologia esoterica e alla mistica del culto solare (un tempo rappresentata dalla svastica, simbolo della salvezza dalle tenebre portate dal male), e dunque gli immancabili solstizi d' inverno e d' estate, i campi invernali.

Un programma che prevede anche alcuni rituali buddhisti. Il calendario 2015 di Fons Perennis? Una grafica con le due rune e la bandiera della tartaruga di CasaPound.

sgombero casapound

Da parte dei vertici del movimento, per ora, non è arrivato nessun commento alla vicenda. La sensazione è che questa storia di pane, vino e nazismo rappresenti l' ennesima tegola sui "fascisti del terzo millennio" ("sì, siamo gli eredi del fascismo", disse Di Stefano). Dopo i flop elettorali, a giugno del 2019 i capi di Cpi hanno dichiarato conclusa l' esperienza politica come partito: le tartarughe nere sono tornate ad essere un movimento. Sempre più lontani dalla Lega di Matteo Salvini (con la quale dal 2014 al 2016 strinsero un' alleanza sovranista) e sempre più vicini a FdI.

busto del duce nella sede di casapound a maccarese

Che sosterranno alle prossime elezioni amministrative a Roma con la lista "Volontà romana". Ma la parabola di CasaPound dipenderà molto dall' esito del processo a Bari: un' eventuale sentenza che dovesse accertare la tentata ricostituzione del partito fascista potrebbe decretarne il definitivo tramonto. Forse le messe dedicate ai miti nazisti servivano a propiziare buona sorte.

CALENDARIO FONS PERENNIS altare di casapound coi nomi dei criminali nazisti heinrich himmler erich priebke il boia delle fosse ardeatine heinrich himmler morto erich priebke il nazista heinrich himmler