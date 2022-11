“C’HO PIÙ CAZZI AR CULO DE KEVIN SPACEY…” – DAGO PARLA DELLO SCOOP SU TOTTI E ILARY CELEBRATO ANCHE DAL "NEW YORK TIMES": “OGNI STORIELLA, PASSATO UN PO’ DI TEMPO, DIVENTA STORIA. ORA L’ORGOGLIO COATTO TRA TOTTI E ILARY È UNA STORIA CHE STA DIVENTANDO ECCITANTE PERCHÉ SARÀ STRAORDINARIO VEDERE IL LANCIO DI MUTANDE SPORCHE IN TRIBUNALE, COME ACCADUTO TRA JOHNNY DEPP E AMBER HEARD - NEL 2000 HO APERTO IL SITO E NELLA PRIMA SETTIMANA MI ARRIVARONO 5 QUERELE. FORSE PENSAVANO “QUESTO LO METTIAMO SUBITO FUORI GIOCO”, INVECE SONO ANCORA QUI – IL SEGRETO? DAGOSPIA NON HA L’ARROGANZA DEI GIORNALONI CHE TI DICONO COME DEVI MANGIARE, SCOPARE E VIVERE. QUALUNQUE COSA ACCADA NON È UN DILUVIO, MA UN PEDILUVIO UNIVERSALE"