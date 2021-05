11 mag 2021 20:50

ALTISSIMO, PURISSIMO, CAZZUTISSIMO - A 77 ANNI REINHOLD MESSNER SI SPOSA PER LA TERZA VOLTA CON LA COMPAGNA DIANE SCHUMACHER, DI 35 ANNI PIÙ GIOVANE E IN PRATICA COETANEA DI UNA DELLE FIGLIE: "SIAMO MOLTO FELICI, ALTRIMENTI NON CI SPOSEREMO" - IL PRIMO MATRIMONIO DI MESSNER È DURATO DAL 1972 AL 1977 CON USCHI DEMETER E NEL 2009, DOPO 25 ANNI DI CONVIVENZA E TRE FIGLI, L'ALPINISTA PORTÒ ALL'ALTARE SABINE STEHLE, DALLA QUALE DIVORZIÒ NEL 2019...