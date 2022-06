ALTRA BATOSTA PER IL PRINCIPE HARRY: L’AZIENDA ITALIANA INVICTA, PRODUTTRICE DEI FAMOSI ZAINI, HA VINTO LA CAUSA CONTRO L’ASSOCIAZIONE BENEFICA “INVICTUS” DELL'AFFARISTA CON LA CORONA, CHE VOLEVA DEPOSITARE IL LOGO PER PRODURRE ABBIGLIAMENTO – DURANTE IL PROCESSO SI ERA SOSTENUTO CHE “GRAZIE ALLA “FAMA” DI HARRY ORMAI IL TERMINE INVICTUS E’ ASSOCIATO AI REALI”, MA IL TRIBUNALE HA STABILITO CHE…

Dagotraudizone da Daily Mail

il principe harry invictus

L'organizzazione benefica Invictus del principe Harry ha perso la battaglia legale l'azienda di moda italiana, Invicta, per l’utilizzo del logo con la parola latina sui capi di abbigliamento.

Gli Invictus Games sono un evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra, che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio, in diverse discipline sportive, fondato dal principe Harry.

logo invicta

Come riporta il Times, Andrew Lomas, in rappresentanza dell'ente di beneficenza, ha affermato in un'audizione a Londra che la "fama" di Harry è tale che Invictus ora sarà sempre associato ai reali. Il rappresentante dell’ente, ha detto: "Tale è la reputazione del principe Harry, che concettualmente Invictus ora farà automaticamente pensare alla [carità], ai reali e/o ai militari feriti e malati feriti e alle donne di servizio".

Ma l’azienda italiana Invicta produttrice di zainetti, ha sostenuto che loghi simili confonderebbero le persone.

L'azienda fondata nel 1906 inizialmente per produrre borse militari, ha affermato che è probabile che tra il pubblico ci sia confusione.

logo invictus

In una sentenza del mese scorso, l'ufficio delle udienze del tribunale Leisa Davies ha affermato che un acquirente che ha visto la parola Invictus non l'avrebbe automaticamente collegata all'ente di beneficenza di Harry.

Inoltre ha evidenziato come le lettere comuni all'interno dei due loghi significassero che c'era un "rischio di confusione".

Il tribunale ha ordinato all'ente di beneficenza di pagare £ 1.600 per i costi dell'azienda di moda.

harry mostra una tutina con il logo invictus

Le prove fornite all'udienza includevano uno striscione con la scritta "I am Invictus" che è stato esposto quando Harry ha consegnato un premio al personaggio sportivo dell'anno della BBC nel 2014.

Al tribunale è stata anche mostrata un'immagine di Harry e del fratello William che tengono in braccio un bambino che indossa una maglietta con la scritta "I am an Invictus baby".

La sconfitta arriva nel momento in cui la moglie di Harry, Meghan sta tentando di registrare la storica parola "archetipi" dopo aver annunciato che la sua prima serie di podcast per il gigante dello streaming audio Spotify avrebbe avuto lo stesso nome.

harry e meghan

La duchessa del Sussex ha presentato all'inizio di quest'anno la domanda presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

Nel 2020 la regina è intervenuta anche per impedire alla coppia di utilizzare la loro etichetta "Sussex Royal" dopo aver deciso di dimettersi dalla carica di reali attivi nel 2020.

il ritratto di natale del principe harry, meghan markle e i figli meghan markle meghan markle e il principe harry 5 Harry, Meghan e il principe Andrea