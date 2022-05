30 mag 2022 15:10

LE ALTRE VITTIME DELLA GUERRA IN UCRAINA: I GIORNALISTI! – UN REPORTER FRANCESE È STATO UCCISO VICINO A SEVERODONETSK: SI CHIAMAVA FREDERCIC LECLERC-IMHOFF E LAVORAVA PER BFMTV – SI TROVAVA IN AUTO CON IL GOVERNATORE REGIONALE DI LUGANSK, SERHIY GAIDAY, CHE È SOPRAVVISSUTO E HA RACCONTATO: “LE SCHEGGE DELLE GRANATE HANNO PERFORATO LA CORAZZA DELL’AUTO E L’HANNO COLPITO AL COLLO…”