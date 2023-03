UN ALTRO CASO DI MALASANITÀ? - I CARABINIERI INDAGANO SULLA MORTE DI ANNA GIUGLIANO, 29ENNE SCOMPARSA 11 GIORNI DOPO ESSERSI SOTTOPOSTA A UN INTERVENTO PER PERDERE PESO ALLA CLINICA "HUMANITAS" DI MILANO - LA DONNA ERA STATA DIMESSA DUE GIORNI DOPO L'INTERVENTO ED È TORNATA A CASA, IN PROVINCIA DI NOVARA - DOPO QUALCHE GIORNO HA INIZIATO AD ACCUSARE FEBBRE E DOLORI ALL'ADDOME - DALL'HUMANITAS LE HANNO CONSIGLIATO DI PRENDERE DEL PARACETAMOLO...

Estratto dell'articolo di Andrea Siravo per “la Stampa”

anna giugliano

«Non andate al pronto soccorso di Novara, portatela qui da noi all'Humanitas». Dall'istituto clinico di Rozzano, alle porte di Milano, hanno risposto così la sera del 19 marzo a una delle tre sorelle di Anna Giugliano, la ragazza di 29 anni morta due giorni dopo nel reparto di terapia intensiva della struttura sanitaria. L'otto marzo era entrata proprio all'Humanitas per sottoporsi a un intervento per perdere peso.

Un'operazione di chirurgia bariatrica ormai di routine, quella che prevede un bypass gastrico […]. Dalla sala operatoria Anna è uscita senza complicazioni dopo meno di tre ore. In ospedale ha trascorso altri due giorni di ricovero post operatorio, poi il 10 marzo è stata dimessa ed è rientrata a Oleggio, in provincia di Novara, dove abitava insieme alle sorelle.

anna giugliano

Tutto sembrava andare per il meglio con la prima settimana di convalescenza in cui la ventottenne, segretaria all'Istituto comprensivo di Borgomanero, non ha avuto problemi. Fino al 18 marzo quando ha iniziato ad accusare febbre e dolori all'addome. In una prima telefonata dall'Humanitas le hanno detto di non preoccuparsi e di prendere del paracetamolo. L'indomani, però, stando a quanto riportato nella denuncia del 24 marzo presentata dalla famiglia ai carabinieri di Oleggio la situazione è peggiorata.

[…]A quel punto una delle sue sorelle ha chiamato ancora la clinica. Nonostante il pronto soccorso di Novara fosse distante solo una quindicina di chilometri, come è stato detto loro le sorelle hanno caricato Anna in macchina e l'hanno portata a Rozzano, impiegando più di un'ora. All'Humanitas la ventottenne ha perso conoscenza e dopo un'operazione d'urgenza è stata ricoverata in terapia intensiva. […]Il 21 marzo i medici hanno dichiarato il decesso.

anna giugliano

[…] i familiari, assistiti dall'avvocato Simone Ciro Giordano, hanno deciso di sporgere denuncia. «A loro non interessano i soldi, vogliono solo sapere la verità su quanto successo alla loro Anna», ha detto l'avvocato parlando a nome della famiglia che si è chiusa nel silenzio. […]il pm di turno Pasquale Addesso ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, senza indagati.

anna giugliano

[…]Sarà poi l'autopsia, che deve ancora essere fissata, a dare ulteriori elementi agli inquirenti per capire cosa abbia ucciso la ragazza e se ci siano delle responsabilità. […] «Humanitas esprime profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa di A. G. - ha comunicato in nota la struttura sanitaria -. La paziente, sottoposta a intervento chirurgico, era stata dimessa dall'ospedale in pieno benessere. Il 19 è stata ricoverata in pronto soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in terapia intensiva, senza purtroppo riuscire a risolvere la complicata situazione clinica».

anna giugliano