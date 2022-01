25 gen 2022 16:28

UN ALTRO CASO "GRETA BECCAGLIA" - NIENTE PALPATINE MA INSULTI IN DIRETTA: LA GIORNALISTA LECCESE CHIARA CIURLIA, 33 ANNI, È STATA MINACCIATA DURANTE UNA TRASMISSIONE IN STREAMING - "HO AVUTO TANTA PAURA, IN CHAT MI HANNO SCRITTO DI PROSTITUIRMI, AUGURANDOMI LA MORTE O DI ESSERE SFREGIATA CON L’ACIDO. E POI “STUPIDA”, “SPERO CHE TU SMETTA DI PARLARE” O “CHE QUALCUNO TI RIEMPIA DI BOTTE". NON RIUSCIVO A CONTINUARE. LI DENUNCIO, QUEI MESSAGGI NON RIMARRANNO IMPUNITI"