ALTRO CHE BIMBE DI CONTE, LE FAN DELL’AVVOCATO SONO CASALINGHE DISPERATE E UN PO’ FAGOTTONE – “GIUSÈ QUANTO SEI BONO” - IN CALABRIA UNA CIACIONA FRESCA DI TINTA LO INTERROMPE DURANTE UN COMIZIO: “VORREI ESSERE AL POSTO DELLA TUA FIDANZATA” (CHE INTANTO, SPORTIVISSIMA E BIONDISSIMA, SI MUOVE NELLE STRADE DEL CENTRO DI ROMA CON IL SUO CANE AL GUINZAGLIO) – VIDEO

“Giusè quanto sei bono, vorrei essere al posto della tua fidanzata”. Così una fan dell’ex premier Giuseppe Conte lo interrompe durante il suo comizio a Corigliano-Rossano, in Calabria.

“Adesso – le parole dell’ex premier – c’è stata stata una pandemia e abbiamo avuto un milione in più di persone in povertà assoluta. Il reddito di cittadinanza è una misura di civiltà che tutti gli altri paesi occidentali hanno. Noi l’abbiamo introdotta in ritardo quindi fare polemiche politiche solo perché è stato il Movimento 5 Stelle che l’ha voluta e introdotta significa veramente essere vigliacchi. Questi sono comportamenti vigliacchi. Il Movimento 5 Stelle è in prima linea per perfezionarne l’applicazione, per migliorare l’efficacia ma il reddito di cittadinanza non si tocca, che sia ben chiaro”.

“Io da presidente del Consiglio ho fatto un Consiglio dei ministri straordinario a Reggio Calabria sono venuto a presentare il Piano sud a Gioia Tauro per rilanciare il Mezzogiorno, sono venuto diverse volte e non sarà l’ultima questa. La Calabria per me non è oggetto di un’attenzione estemporanea. La Calabria è una delle regioni che soffre di più per quanto riguarda le infrastrutture, le tante criticità, salute, ambiente, anche la possibilità per i giovani di avere un’occupazione, alti tassi disoccupazione. Quindi una buona politica non può trascurare la Calabria”. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)

