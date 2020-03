26 mar 2020 11:57

ALTRO CHE CASSA INTEGRAZIONE – NON SOLO IL LOCKDOWN E LO STOP AL REFERENDUM COSTITUZIONALE, PUTIN HA ANNUNCIATO CHE I LAVORATORI COSTRETTI A CASA "SARANNO PAGATI A STIPENDIO PIENO” – NEL DISCORSO ALLA NAZIONE IL PRESIDENTE RUSSO HA PRESENTATO UNA SERIE DI MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA, TRA CUI UNA TASSA PER GLI OLIGARCHI, CHE DOVRANNO PAGARE IL 15% SUI CAPITALI PORTATI ALL' ESTERO - VIDEO