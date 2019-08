DAGONEWS

jeffrey epstein invitato alla festa di naomi campbell con flavio briatore 4

Una serie di foto scattate in Costa Azzurra in Costa Azzurra smentiscono Flavio Briatore che aveva sostenuto di aver avuto un rapporto superficiale con Jeffrey Epstein. Le immagini, in cui compaiono anche Ghislaine Maxwell e una delle accusatrici del finanziere, Virginia Roberts, sono state scattate il 19 maggio 2001 al compleanno di Naomi Campbell.

Come scrive il Mirror, i legali della modella hanno negato ogni legame con il miliardario, aggiungendo che Epstein era stato inviato da quello che allora era il suo fidanzato, Flavio Briatore.

jeffrey epstein invitato alla festa di naomi campbell con flavio briatore 2

Roberts ha raccontato di essere volata in Costa Azzurra con Epstein e Maxwell sul jet privato del finanziere e di aver partecipato alla festa di Naomi, a bordo dello yacht di lusso "Lady in Blue”. Alla festa era presente anche l'ex stella della Formula 1 Eddie Jordan.

jeffrey epstein invitato alla festa di naomi campbell con flavio briatore 3

«Ero così eccitato, stavamo andando in Francia per la festa di una cara amica di Jeffrey e Ghislaine, la famosa top model Naomi Campbell – ha raccontato Virginia Roberts - È lì che ho incontrato Naomi Campbell per la prima volta. Indossava un top e una minigonna traforata.

Era così alta e straordinariamente bella. Il suo carisma era travolgente e tutti ridevano alle sue battute. Ghislaine e Jeffrey l’hanno baciata sulle guance e le hanno augurato un felice compleanno.

bill clinton jeffrey epstein

È stata una festa divertente, tutti i presenti hanno cantato "Happy Birthday" a Naomi e quando siamo tornati in macchina per ritirarci per la notte, ero stanca: avevo ballato e bevuto tutta la sera».

Virginia ha aggiunto che subito dopo la serata, in albergo Epstein la “prestò” a un uomo d'affari americano: «Ho compiuto un atto sessuale su di lui solo per zittirlo. È durato per due orribili minuti».

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

CI SONO TRE ITALIANI NELLA RUBRICA DI JEFFREY EPSTEIN: FLAVIO BRIATORE, IL MAGNATE DELLA RISTORAZIONE GIUSEPPE CIPRIANI E IL PRESIDENTE DI INVESTINDUSTRIAL ANDREA BONOMI - IL “BULLONAIRE” MINIMIZZA I RAPPORTI: “LO CONOBBI TRENT'ANNI FA A PARIGI. NON L'HO MAI FREQUENTATO, NÉ MAI CI SIAMO RIVISTI FUORI DI LÌ. MAGARI CI SIAMO ANCHE SCAMBIATI I NUMERI. MAI STATO A UNA FESTA CON LUI…”

