QUELLO DELL'ILVA È UN BLUFF: GLI INDIANI USANO LA SCUSA DELLO SCUDO PENALE PER SVIGNARSELA E LASCIARE CHE L'ACCIAIERIA (POTENZIALE RIVALE) FINISCA MALE. SE DI MAIO AVESSE MANTENUTO L'IMMUNITÀ, SAREBBERO STATI COSTRETTI A PRODURRE ACCIAIO (IN PERDITA) - PATUANELLI SAPEVA BENISSIMO CHE STAVA PER SCOPPIARE LA TEMPESTA: DOVEVA ESSERE ANCHE LUI IN CINA E INVECE AVEVA DATO BUCA IN ANTICIPO - GRILLO LASCIA CHE LA LEZZI, IN CERCA DI VENDETTA PER NON ESSERE STATA RICONFERMATA MINISTRO, INDEBOLISCA GIGGINO