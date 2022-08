ALTRO CHE “ME TE COMPRO”, “ME TE ASSICURO!” – L'AGENZIA ASSICURATIVA DI VLADIMIRO DE ANGELIS, UNO DEI PARTECIPANTI ALLA CENA A FROSINONE CON CUI HA SBROCCATO ALBINO RUBERTI, AVEVA OTTENUTO LAVORI PER 1,6 MILIONI DI EURO DALLA ASL DI FROSINONE SENZA ALCUNA GARA DI APPALTO – I RINNOVI AUTOMATICI DELLE POLIZZE DAL 2014 AL 2019 PORTEREBBERO LA FIRMA DELL'EX COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ASL STESSA, LUIGI MACCHITELLA...

F. Fia. per il “Corriere della Sera – Edizione Roma”

L'agenzia assicurativa Unipol Sai di Vladimiro De Angelis, il broker minacciato nella telefonata che ha portato alle dimissiono del capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti, ha ottenuto polizze per oltre 1,6 milioni di euro dalla Asl di Frosinone senza che i rinnovi periodici siano stati sottoposti a gara. È quanto rivela la agenzia di stampa AdnKronos che afferma di essere in possesso del documento che attesta le ripetute proroghe del contratto nel periodo che va dal 2014 al 2019.

I rinnovi deliberati senza gara porterebbero la firma del commissario straordinario dell'Asl stessa, Luigi Macchitella. A rivelare l'esistenza di questo documento sarebbe il nuovo direttore generale della Asl, Angelo Aliquò, dopo le verifiche effettuate su richiesta dell'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato.

Il primo contratto di assegnazione avrebbe la data del 31 dicembre 2014 con due anni di validità, rinnovabili al massimo per altri due per un importo complessivo annuo di 361.593 euro. Nel dicembre del 2018 però sarebbe intervenuta una proroga di sei mesi alle stesse condizioni e poi di nuovo nel 2019 per un totale di premi incassati nell'intero periodo pari a 1.631.802 euro.

Nessuna irregolarità sarebbe invece emersa in merito alla stabilizzazione come psicologa interna alla Asl della moglie di De Angelis, dopo le voci su presunti favoritismi che le sarebbero derivati dall'essere cognata di Francesco De Angelis, fratello di Vladimiro ed ex assessore regionale alla Sanità, nonché ex europarlamentare e membro della direzione nazionale del Pd.

I due fratelli De Angelis erano entrambi presenti alla cena presso la Taverna di Plinio nella quale si è consumata la lite con Ruberti.

Sebbene i presenti abbiano ricondotto i motivi dello scontro a ragioni di rivalità calcistica, sull'ipotesi che fosse invece in corso uno scambio di favori politico-elettorali è stato aperto un fascicolo d'indagine dalla procura di Frosinone.

Il pm Adolfo Coletta e il capo della Mobile, Flavio Genovesi, hanno già sentito i dieci commensali come persone informate dei fatti e presto ascolteranno anche i protagonisti della vicenda, divenuta un caso nazionale perché ripresa dal telefonino di un abitante di zona.

Assieme ad Albino Ruberti, costretto a immediate dimissioni per le sue frasi di minaccia verso Vladimiro De Angelis (dopo quell'equivoco «Me te compro» da lui rivoltogli), c'era la compagna Sara Battisti (consigliere regionale del Pd) e il sindaco di Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi. Francesco De Angelis è attualmente il presidente del Consorzio industriale del Lazio.

Una frase certamente poco elegante, ma che in nessun modo può essere interpretata come corruttrice. Non c'è stata nessuna proposta indecente, anche perché eravamo in un contesto pubblico», ha sostenuto Vladimiro De Angelis nei giorni scorsi in una intervista al Corriere della Sera .

