ALTRO CHE “SERENISSIMA”, VENEZIA È LA CITTÀ ITALIANA DOVE VENGONO DETTE PIÙ PAROLACCE (CHI CI ABITA NE DICE 19 AL GIORNO) – NEL NOSTRO PAESE SI IMPRECA IN MEDIA QUASI 9 VOLTE DURANTE LA GIORNATA, LO FANNO CON PIÙ FREQUENZA GLI UOMINI (11 VOLTE) CHE LE DONNE (SOLO 6) – I RAGAZZI TRA I 16 E I 24 ANNI SONO QUELLI CHE SI LASCIANO PIÙ ANDARE ALLE VOLGARITÀ MA CON L'ETÀ IL VIZIO DI DIRE LE PAROLACCE DIMINUISCE...

Qual è la città italiana dove si impreca di più? Non c'è ombra di dubbio, Venezia. La città lagunare, infatti, è il posto, in Italia, in cui vengono dette più parolacce, ben 19 al giorno in media. A dirlo è uno studio, fatto dalla piattaforma per l'apprendimento di lingue online, Preply che ha analizzato il parlato colloquiale delle diverse città italiane fino a eleggere Venezia come il luogo in cui vengono usate più imprecazioni.

Secondo questa analisi, gli italiani imprecano in media 8,91 volte al giorno e sono più gli uomini a farlo rispetto alle donne con 11,6 volte contro il 6,3 delle donne. Inoltre, a utilizzare espressioni volgari e parolacce sono per lo più i giovanissimi, nella fascia d'età tra i 16 e i 24 anni con una media di 14 parolacce al giorno. La media, poi, diminuisce con l’innalzarsi delle fasce d’età: 8,5 volte tra i 25 e i 34 anni; 8,6 tra i 35 e i 44 anni (poco più degli under 34) e solo 3,9 tra gli over 55.

Venezia è la città italiana che detiene il primato negativo sulle imprecazioni che arrivano a quasi 20 al giorno. Seguono altre città del nord Italia come Brescia, Padova e Genova che hanno ottenuto punteggi superiori persino a Milano e Roma (solo al 5° e 7° posto).

[…] Gli italiani imprecano soprattutto contro loro stessi (21,07%), oppure scagliano improperi senza un obiettivo preciso (17,27%) probabilmente facendone largo uso come intercalare nelle conversazioni più informali. Tra i “destinatari preferiti” spuntano poi gli amici (17,17%), i collaboratori (11,22%), i partner (10,83%), gli sconosciuti (9,17%), sorelle e fratelli (7,80%) e genitori (5,46%). […]

